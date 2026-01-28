車検の引き渡しに現れたお客様!?【漫画】本編を読む新人営業マンがぶつかるノルマの壁。憧れの自動車メーカーに入社した田端は、トップセールスマンを目指すが、熱意だけが空回りし、いまだ一台も売ることができない。奮闘するものの空回りしている新人ディーラーの成長漫画、みこまる(@micomalu)さんの「田端、明日は売るつもり！」をお届けする。■売りたい熱意が暴走した新人営業マン「田端、明日は売るつもり！」第1話01「田端