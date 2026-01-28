7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称:ゲンジブ）の新曲「NOW」が、最新の2月2日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で31位に初登場した。【動画】原因は自分にある。新曲「NOW」MV本作はTVドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビほか）のオープニング主題歌。メンバーの吉澤要人が、GENICの雨宮翔とともに主演を務めている。44位には、1月18日より放送中の日曜劇場『リ