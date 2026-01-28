Official髭男dismの「Pretender」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、男性グループの楽曲として初めて累積再生数9億回を突破した。【動画】Official髭男dism「Pretender」MV週間再生数は202.4万回（2,023,722回）を記録。累積再生数は9億124.0万回（901,240,259回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、YOASOBI、優里に続く史上3組目、男性グループとしては初の累積再生数