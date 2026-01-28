俳優の木村拓哉（53）と女優の石原さとみ（39）が27日、都内で「三菱UFJフィナンシャル・グループ」の新CM発表会に出席した。CMで水上恒司（26）と3きょうだい役。石原は「木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて」と感激した。水上も「5歳上の姉がいるんですけど、男兄弟がいなかったので、お兄ちゃんに憧れがあった。それが木村さん。なんともぜいたく」と喜んだ。木村はCMで着ぐるみ姿でダンスを披露。「監督から“で