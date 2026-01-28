広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が指定薬物、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いで逮捕されました。警察によりますと、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）は、去年12月、国内で、指定薬物エトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を若干量、体に摂取した疑いが持たれています。羽月容疑者は、「使った覚えはありません」と容疑を否認しています。去年12月16日、関係者からの110番通報で、羽月容疑者を任意同行。尿検査