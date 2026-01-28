俳優の木村拓哉（53）と女優の石原さとみ（39）、俳優の水上恒司（26）が27日、都内で「三菱UFJフィナンシャル・グループ」の新CM発表会に出席した。新年を迎えたことにちなみ新社会人に向けた金言を求められると、木村は「大丈夫！」と一言でメッセージ。「もし万が一失敗しても大丈夫だと思います。どれだけ時間がかかっても大丈夫だと思います。いろんな今後の皆さんの人生も時間も豊かにどうせやるからには、せっかくやる