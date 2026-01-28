俳優の木村拓哉（53）、石原さとみ（39）、水上恒司（26）が、都内で開かれた三菱UFJフィナンシャル・グループの新TVCM発表会に登場。3人が兄弟として同グループの新CMに出演することが発表された。【写真】まるで兄妹！発表会で笑顔を見せる石原さとみ＆木村拓哉CMでは長男役を木村、妹役を石原、末っ子の弟役を水上が演じる。これまでもCMで共演していた3人。木村は「三兄弟は無理やりな設定ではあったんですけど、でもそ