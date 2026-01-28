俳優の木村拓哉（53）が27日、都内で三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」新CM発表会に登壇し、新社会人へメッセージを送った。28日から放送される新テレビCMでは、女優の石原さとみ（39）と俳優の水上恒司（26）と3きょうだいを演じ、「エムット」のサービスを学んでいく姿が描かれる。まもなくやってくる新生活シーズンに向けて、新社会人へのメッセージを求められた木村は、フリップに「大丈夫！」とシンプルな言葉を堂