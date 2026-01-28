俳優の石原さとみ（39）が27日、都内で開かれた三菱UFJフィナンシャル・グループの新TVCM発表会に登場。新社会人にエールを送った。【全身カット】深紅のスカートでシックな衣装を着こなした石原さとみイベントでは、春から新生活を迎える新社会人に向けて大事にしてほしいことを登壇者がそれぞれ伝えるコーナーがあった。石原はフリップに「雨垂れ石を穿つ」と記入した。その真意について「今の世の中、情報があふれていて