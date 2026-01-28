俳優木村拓哉（53）女優石原さとみ（39）水上恒司（26）が27日、都内で三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」新CM発表会に登壇した。28日から放送される新テレビCMでは、木村ら演じる3きょうだいが同サービスを学んでいく姿が描かれる。長男の木村は「3きょうだいという無理やりな設定が僕らの距離を詰めてくれた」とし、長女役の石原は「木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて…。しかもタメ口で」と感激。撮影現場