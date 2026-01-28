女優の石原さとみ（３９）が２７日、都内で行われた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの新テレビＣＭ発表会に出席した。新社会人へのメッセージを求められ、「雨垂れ石を穿（うが）つ」と書いたパネルを掲示。その意図について「今の世の中は情報があふれている。結果をすぐに求めたり生き急いだりする感じがするけど、コツコツと一つ一つ大切に積み重ねることに美しさを感じる。一粒一粒の雨垂れが、いつの日か石に穴が空く