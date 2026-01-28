俳優の木村拓哉（５３）が２７日、都内で行われた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの新テレビＣＭ発表会に出席し、ともに３きょうだい役を演じた石原さとみ（３９）、水上恒司（２６）と息の合ったトークを展開した。木村は３人が実際の家族だったと想定して「新年の集まりとか、めちゃくちゃ楽しそう。新年のあいさつをしっかりした後に、それぞれの大切な人を伴ってみんなでどこかへ行くのもいい」とイメージした。手料