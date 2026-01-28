俳優の木村拓哉（５３）が２７日、都内で行われた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの新テレビＣＭ発表会に出席し、新社会人にエールを送った。パネルに書いたのは「大丈夫！」とシンプルな一言。「万が一、失敗しても大丈夫。皆さんと同じタイミングで一歩踏み出した人もいる。一人で考えずに『大丈夫！』という言葉を放ちたい」と背中を押した。２８日から放送されるＣＭでは３きょうだいの長男を演じ、着ぐるみに身を包