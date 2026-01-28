国連のグテーレス事務総長は26日、世界中で法の支配がジャングルのおきてにとって代わられつつあるとして、国際法違反が横行している現状に強い危機感を示しました。国連のグテーレス事務総長は26日、安全保障理事会が開いた法の支配をめぐる会合で演説し、この80年間、法の支配は「第三次世界大戦の回避に貢献してきた」と強調しました。その上で、「世界中で法の支配がジャングルのおきてにとって代わられつつある」として、パレ