NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間03:15） ダウ平均48919.57（-492.83-1.00%） ナスダック23820.46（+219.10+0.93%） CME日経平均先物53005（大証終比：-345-0.65%） 欧州株式27日終値 英FT100 10207.80（+58.95+0.58%） 独DAX 24894.44（-38.64-0.15%） 仏CAC40 8152.82（+21.67+0.27%） 米国債利回り 2年債 3.579（-0.011） 10年債 4.229（+0.018） 30年債 4.837