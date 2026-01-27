イタリアで大規模な地滑りが発生し、約4キロにわたって土砂崩れが起きました。複数の家屋が崖ギリギリに立っていて、基礎の一部が宙に浮いている家もあります。イタリアのシチリア島で25日大規模な地滑りが発生し、約4キロにわたって土砂崩れが起きました。深いところで地盤が6メートル沈下したということです。地元メディアなどによりますと、この地滑りで一部の集落が孤立し、約1500人が避難しました。この周辺では、サイクロン