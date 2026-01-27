アメリカは27日、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」から正式に再離脱しました。トランプ大統領は、大統領に返り咲いた2025年1月に「パリ協定」から離脱する意向を国連に通告し、27日に正式に離脱が決まりました。アメリカの離脱は第一次トランプ政権の2020年11月に続き2度目です。アメリカは、温室効果ガスの排出量が中国に次ぐ世界2位で、アメリカメディアは「国益を損ない、責任を回避したい国や環境を汚染する国々に