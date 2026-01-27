ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』の4年半ぶりの番組イベント「星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館」が、3月8日18時よりオンラインおよび日本武道館にて開催される。【写真】『星野源と松重豊のおともだち』次なる旅の舞台は沖縄2025年12月23日の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、1月27日の生放送で、会場が日本武道館であることが発表され、これに併せてイベントビジュアルも公