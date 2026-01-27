アメリカのICE＝移民税関捜査局の職員が、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでアメリカ代表団の警備支援を行うことが分かり、イタリアで波紋が広がっています。AFP通信などによりますと、アメリカのICE＝移民税関捜査局の職員が来月開催されるミラノ・コルティナ冬季オリンピックのために、イタリアに派遣される予定だということです。移民の取り締まりを行うICEをめぐっては、アメリカで職員に市民が撃たれ死亡する事件も起きて