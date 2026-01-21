きょうもユーロドルは上昇を加速させており、一時１．１９９０ドル近辺まで上昇。年内に１．２０ドルを試すとの見方は多かったが、１月時点で一気にその水準を試す展開が見られている。円の反発や米政府機関閉鎖の可能性を巡る不透明感を背景に、ドルが約４年ぶりの安値水準まで下落し、幅広いドル安がユーロドルを２０２１年以来の高値へ押し上げた。 一方、ユーロ円はロンドン時間に、ドル円に追随して