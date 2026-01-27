EU＝ヨーロッパ連合とインドは27日、FTA=自由貿易協定を締結しました。EU加盟国とインドを合わせた20億人の巨大経済圏を創ることで、アメリカの関税リスクを抑える狙いがあります。インドのモディ首相は、首都ニューデリーを訪問したEUのフォンデアライエン委員長と首脳会談を行い、EUとインドの自由貿易協定が妥結したと発表しました。EUとインドで取引される9割以上の品目に対する関税が撤廃または削減されることになり、特にEU