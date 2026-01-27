中国に返還されるパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を乗せた飛行機が現地の空港に到着しました。2頭は今後、検疫のため隔離される予定です。記者「パンダ2頭を乗せた飛行機が空港に着陸しました」午前2時、真っ暗な滑走路に飛行機が着陸しました。ジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」はこのあと、母親パンダの「シンシン」や姉の「シャンシャン」のいる四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」