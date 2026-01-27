NY株式27日（NY時間12:20）（日本時間02:20） ダウ平均48937.27（-475.13-0.96%） ナスダック23814.88（+213.52+0.90%） CME日経平均先物53160（大証終比：-190-0.36%） 欧州株式27日終値 英FT100 10207.80（+58.95+0.58%） 独DAX 24894.44（-38.64-0.15%） 仏CAC40 8152.82（+21.67+0.27%） 米国債利回り 2年債 3.575（-0.015） 10年債 4.221（+0.010） 30年債 4.831