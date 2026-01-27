28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万3060円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては273.54円安。出来高は6978枚となっている。 TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.09ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5306