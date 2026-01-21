その後、ドル円は１５３円台前半での推移となっている。本日も先週２３日の急落に似た動きが見られ、ドル円は急落。一時１５４円台後半まで買い戻されていたものの、短時間に一気に１５２円台に急落する場面も見られた。実弾介入とは見られておらず、日米の中銀によるレートチェックかどうかも不明。 ドル円相場には介入警戒感が高まっているが、円を支えるための為替介入は短期的な押し上げ効果に留まり、長期的な下