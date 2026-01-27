ダイヤモンドバックスのアレナドが、プエルトリコ代表として3月のWBCに出場することが決まった。メジャー通算353本塁打の強打者は17、23年大会では米国代表で出場。17年は米国代表の初優勝に貢献したが、今回は母がルーツを持つプエルトリコ代表に加わる。また、アストロズのアルテューベが、ベネズエラ代表としての出場を見送ったと米メディアが報じた。