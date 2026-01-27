29人が発表された3月のWBCに出場する侍ジャパンについて26日（日本時間27日）、米メディアが改めて優勝候補に挙げて警戒感を強めた。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は「ドジャース・山本が大谷に続いて日本代表に加わる」と題した記事を掲載。「大谷に続き、主力メンバーとなる。先発ローテーション上位に強力な“ワンツーパンチ”を誇る。スキーンズ、スクバル、ウェブの米国代表トリオに匹敵する存在」と報じた。8