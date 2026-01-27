ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、28年のロサンゼルス五輪の野球米国代表監督に名乗りを上げた。地元紙の「カリフォルニア・ポスト」の取材に「五輪代表を率いたい。ドジャースの監督も務めている。私以上にその役割にふさわしい人はいない」と話した。競技はド軍の本拠地のドジャースタジアムで行われることが決定。MLBは史上初の五輪への大リーガー参加について前向きに協議を行っている。ド軍・大谷は出場に前向きな