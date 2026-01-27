ナショナルズがスプリングトレーニングの招待選手を発表し、2年目となる小笠原が名前を連ねた。メジャー1年目だった昨年は主に中継ぎで23試合に登板し、1勝1敗、防御率6・98で、シーズン終了後に傘下3Aに降格していた。16日に都内で行われたイベントで「負けず嫌いを出しながら、対戦相手にはしっかり敬意を払いつつ、いい結果を残してメジャーに戻りたい」と決意。昇格を目指して2月11日（日本時間同12日）にキャンプ初日を