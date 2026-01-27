ドジャースが都内のホテルで日本在住のファンに向けた公式ファンクラブの26年会員の特典の詳細などを発表。ビジネス戦略＆アナリティクス担当のマイケル・スペトナー氏は「開設1年目の25年は大成功を収めた。会員数は4万人だったが、今年は10万人を目指したい」と話した。年会費7万5000円コースは定員1200人で2月をめどに募集開始。他に無料会員など計4コースを用意し、コースによって大谷の首振り人形などが入手でき「さら