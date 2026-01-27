ボートレース住之江の「第６７回ホワイトベア競走」が２７日に開幕した。河内一馬（２４＝愛知）は１Ｒ、４コースからコンマ０９の快Ｓを決め、まくり一撃。６Ｒは３コースから外マイして２番手争いへ。２Ｍ差して抜け出すと、道中は沢田昭宏の猛追を振り切って２着を死守した。「伸びが良くなっている。レース足もいい。伸びはスリットもバックものぞく感じがありました。ペラは何となくで叩いたけど、たまたまま当たりました