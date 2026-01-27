ボートレース大村の「スポーツニッポン杯」は２７日、準優勝戦が行われた。柳沢一（４４＝愛知）は準優９Ｒ、３号艇で登場。３コースからまくり差しを狙うも２着で優出を決めた。１７号機は序盤から「イメージ通りにはいってない」と調整には苦心していた。ただ、準優後は「いい調整はできていると思います。といっても上位とは足が違う。自分の中ではまあまあな感じなんですけどね。平均的に中の上。ロスしている感じがない