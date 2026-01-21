プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き」 「モヤシのナムル」 「かき玉スープ」 の全3品。 タラをメインに、野菜もたっぷりとれるヘルシーな献立です。【主菜】旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：169Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人分） タラ