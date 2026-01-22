ボートレース蒲郡の「エフエムＥＧＡＯ杯第５４回家康賞」は２７日、準優勝戦が行われた。野中一平（３１＝愛知）は準優１０Ｒ、絶好枠から逃げ快勝。トップタイとなるコンマ１３の踏み込みから先マイ。早々と独走態勢に持ち込んだ。２連率２５％の４６号機は「直線自体はそうでもないけど、ターンの後期から直線へのつながりの部分、押し感がいい。グググッと伸びて行く感じは気に入っている。調整はこの辺で大丈夫だし微