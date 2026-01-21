フジテレビほかにて毎週火曜深夜に放送されているtimeleszの深夜バラエティー『タイムレスマン』が、全国ネットで2時間10分のスペシャル番組として2月7日21時より放送されることが決まった。スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。【写真】木村拓哉主演ドラマ『教場』＆『教場II』が地上波放送決定『タイムレスマン』は、2025年4月20日スタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗