リヴァプールに所属するフィルジル・ファン・ダイクに対し、同郷のレジェンドであるヤープ・スタム氏が厳しい言葉を投げかけた。今季のアルネ・スロット監督率いるチームにおいて、盤石だったはずの守備陣は不安定な戦いを続けており、34歳の主将も批判の矢面に立たされている。スタム氏は、直近のボーンマス戦で見せた失点に関わるミスを挙げ「集中力の欠如がチームに高い代償を払わせている」と警告した。『Covers.com』の取材に