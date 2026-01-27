ボートレース福岡の「和風ダイニングかっぱドリーム杯」は２７日、予選２日目が行われた。前出達吉（３５＝福井）は６Ｒ、５コースからまくり差しを決めてバック先頭に立つも２Ｍで逆転を許し惜しくも２着。後半１０Ｒは２コースから差し切りに成功。「前半の反省を踏まえてしっかり回れた」と待望の初白星を喜んだ。３節連続優出中の５６号機に「目立って伸びて行くことはないけど、レース足がいい。乗りやすいし、回った