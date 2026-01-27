ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」は２７日、予選３日目が行われた。大山千広（２９＝福岡）は５号艇の５Ｒは５着で、後半９Ｒイン逃げ。今節２勝目をマークしたものの、待機行動違反で減点７。予選最終日は１６位タイからの勝負駆けとなる。ただ舟足は「出足、伸びが良くて伸び返す感じもある。エンジンがいい」と手応え十分。「グリップが好きな感じじゃない」と課題はあるものの十分、戦えるレベルだ。復帰