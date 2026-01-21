【ワシントン＝坂本幸信、ソウル＝藤原聖大】米国のトランプ大統領は２６日、自身のＳＮＳで韓国から輸入する自動車や相互関税などの税率を、「１５％から２５％に引き上げる」と表明した。昨年に両国でまとめた貿易協定について、韓国の国会が承認していないことに不満を示した。主力の自動車産業の税率が引き上げられれば大きな打撃で、韓国側は状況確認を急ぐ考えだ。トランプ氏は発動時期は明らかにしていないが、自動車の