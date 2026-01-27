為替市場は先ほどから再びドル安の動きが出ており、ドル円は１５２円台に再び下落している。日本時間０時に公表された１月調査の米消費者信頼感指数が予想を大きく下回ったことがドル売りを誘発している。ただ、ドルが大きく売られるまでの動きには至っていない。 なお、ユーロドルは１．１９７０ドル近辺まで上げ幅を拡大している。 USD/JPY152.95EUR/USD1.1968GBP/USD1.3787 MINKABU PRESS編集部