片山財務相はG7のオンライン財務大臣会合に出席し、中国が独占的なシェアを持つレアアースなど重要鉱物の安定供給強化について議論しました。片山財務相：具体的な成果を早期に出せるよう、切迫感を持って取り組むべきことを発言させていただきました。一方、27日夕方、1円程度急騰するなど不安定な値動きが続く円相場については「必要に応じて、アメリカ当局と緊密に連携しながら適切に対応していきたい」と強調しました。