フジテレビ系列では、2月7日21時より、土曜プレミアム『タイムレスマン』を放送することが決定。スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。 ■深夜バラエティー『タイムレスマン』が2度目の全国ネット＆GP帯進出！ 深夜バラエティー『タイムレスマン』が、ついに2度目の全国ネット＆GP帯進出。第1弾と同じく「土曜プレミアム」枠で、2時間10分のスペシャル番組を届ける。