軽そうな印象のある男性であっても、女性との真剣交際を望むようになると、行動そのものが変わるもの。そこで今回は本命サインと見て間違いなしの、真剣交際を望む男性が「決まってすること」を紹介します。女性の日常に関心を持つようになる真剣交際を望む男性は、相手の女性の日常に強い関心を示すようになります。女性がどんな毎日を送っているのか、どんな趣味を持っているのかなど、ありとあらゆることに関心を示し、女性の感