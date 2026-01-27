ちょっとした誤解やすれ違いが起きたとき、連絡が減ったり話題を変えたりする男性っているはず。その一方で、気まずくなっても向き合おうとする男性もいるでしょう。実は本気の恋ほど、男性は“都合が悪い場面”から逃げなくなります。トラブルへの向き合い方には、関係への本気度がはっきり出るんです。男性は本命相手との問題を“なかったこと”にしない気まずい空気のまま放置せず、「さっきの件、ちゃんと話そう」と切り出す。