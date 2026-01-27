きのう（27日）、神奈川県藤沢市の交差点でごみ収集車とワンボックスカーが衝突し、ワンボックスカーに乗っていた93歳の女性が死亡、85歳の女性が重傷を負いました。きのう午後1時ごろ、藤沢市土棚の交差点で「乗用車の事故でけが人あり。高齢女性が同乗」と110番通報がありました。警察によりますと、現場は信号機のない交差点で、ごみ収集車がワンボックスカーの右側面に衝突したということです。ワンボックスカーは当時、介護施