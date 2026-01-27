茨城・つくば市でラーメン店が全焼する火事がありました。27日午後4時半ごろ、つくば市上横場で「ラーメン店から煙がでている」と消防に通報がありました。この火事で、平屋建ての店舗など107平方メートルが全焼しましたが、消防車など10台が出動して消火活動にあたり、火は約3時間後に消し止められました。けが人はいませんでした。出火当時、オーナーの男性は夕方の営業を始める前の休憩のため店を離れていました。男性は「仕込