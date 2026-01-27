「家庭はうまくいってない」「いつかちゃんとする」彼の口からそんな言葉を聞くたびに、どこかで信じたい自分が顔を出す。不倫関係にいる女性がそうなってしまうのは、男性のことを疑えないからではなく、自分の気持ちを無駄にしたくない心理が強く働くからです。ここまで続いた時間を否定したくない悩んで、待って、我慢してきた時間が長くなるほど、「全部無意味だった」と認めることが怖くなるもの。だから彼の言葉に期待を重ね