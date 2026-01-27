Creepy Nutsが初の北米ツアー＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞を開催することが発表された。本ツアーは、アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス＜Coachella Valley Music and Arts Festival＞への出演を皮切りにスタート。その後、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡るスケジュールが予定されている。各単独公演のVIPチケット情報など詳細は、ツアー特設サイトにて。＜Creepy