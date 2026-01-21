文藝天国が本日1月28日午前0時、新曲「スクールゾーン」を配信リリースした。新曲「スクールゾーン」の舞台は、誰もが通り過ぎた“小学生のころ”。 “側溝に突っ込んだビニール傘”や“日焼け止めの匂い”といったko shinonomeが綴る歌詞にはあのころの断片が散りばめられ、“登校”をモチーフにしたすみあいかによるアートワークはノスタルジーを感じさせる仕上がりだ。サウンド面で特筆すべきは、徹底した“宅録”へのこだわり