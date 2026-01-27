今月24日、フィリピンの首都マニラで日本人観光客の男性が大けがをした強盗傷害事件で、地元警察は27日、容疑者の男を逮捕したと発表しました。事件の映像には、地面に倒れた被害者の男性から犯人がバッグを強引に奪いとり、走り去る様子が映っています。マニラでは日本人を狙った強盗事件が多発しています。